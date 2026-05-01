Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ İLK 22 DAKİKADA SONUCA GİTTİ

Gaziantep FK karşısında ilk 22 dakikada bulduğu 2 golle sonuca giden Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde iki hafta sonra 3 puana ulaştı.

GAZİANTEP FK DEPLASMANINDA İLK GALİBİYET

Beşiktaş aynı zamanda Gaziantep FK'yı deplasmanda ilk kez yenerek Süper Lig tarihinde de bir ilke imza attı.

Daha önce bu deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada Siyah Beyazlılar 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.