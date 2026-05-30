Süper Lig devi Beşiktaş, Önder Özen ve yönetim kurulunun planlaması doğrultusunda transfer ve teknik direktör çalışmasına tam gaz devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN MINGS İSTEĞİ

Stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'dan Tyrone Mings’i gündemine aldı.

Fanatik'ten Berkay Eğriboyun'un haberine göre, Beşiktaş 33 yaşındaki yıldız savunmacının transferini tamamlamak istiyor.

TYRONE MINGS'İN SEZON KARNESİ

Deneyimli stoper, bu sezon Aston Villa formasıyla 22 resmi maçta görev yaptı. Bu süreçte ise 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ

Takımıyla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Mings, 18 kez de İngiltere Milli Takım forması giydi ve 2 de gol atma başarısı gösterdi.

