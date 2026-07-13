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Kaynak: AA

Siyah-beyazlı ekip, kamp sürecindeki son maçlarını yarın oynayarak yurt dışı çalışmalarını tamamlayacak.

Beşiktaş, yarının ilk hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. TSİ 12.00'de başlayacak mücadele, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak ve basına kapalı gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlılar, günün ikinci karşılaşmasında ise TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak.

Bu iki hazırlık mücadelesinin ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampı sona erecek. 1 Temmuz'da ülkeye gelen siyah-beyazlıların 14 günlük yurt dışı kamp programı, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle tamamlanacak.

Beşiktaş, İstanbul'a döndükten sonra UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.