Siyah-beyazlı ekip, kamp sürecindeki son maçlarını yarın oynayarak yurt dışı çalışmalarını tamamlayacak.

Beşiktaş Slovakya kampını iki maçla tamamlayacak - Resim : 1

Beşiktaş, yarının ilk hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. TSİ 12.00'de başlayacak mücadele, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak ve basına kapalı gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlılar, günün ikinci karşılaşmasında ise TSİ 18.30'da Anton Malatinsky Stadı'nda Spartak Trnava ile kozlarını paylaşacak.

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Bu iki hazırlık mücadelesinin ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampı sona erecek. 1 Temmuz'da ülkeye gelen siyah-beyazlıların 14 günlük yurt dışı kamp programı, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle tamamlanacak.

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Beşiktaş, İstanbul'a döndükten sonra UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.