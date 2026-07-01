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Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdüreceği Slovakya kampı için kadrosunu duyurdu. Siyah beyazlı ekipte birçok genç oyuncu kafileye dahil edilirken bazı isimler ise kamp listesinde yer almadı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kerem Ay, Kartal Cengizer, Azem Yortaç ve Ozan Sevim.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

İzinli olan futbolcuların kampa katılım takvimi de açıklandı.

Wilfried Ndidi'nin 2 Temmuz, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da Slovakya kampına katılacağı bildirildi.

10 FUTBOLCU LİSTE DIŞINDA KALDI

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren oyuncuların yanı sıra teknik heyetin kamp kadrosuna dahil etmediği isimler de belli oldu.

Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Gökhan Sazdağı, Al Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo, Joao Mario ve Can Keleş, Slovakya kampı kadrosunda yer almadı.