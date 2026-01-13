Beşiktaş GAIN, uzun süredir gündemindeki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli pivotun bu sezon siyah beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

Beşiktaş bu transferle birlikte EuroCup ve lig hedefleri doğrultusunda pota altındaki gücünü artırmış oldu.

SERTAÇ ŞANLI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Daha önce 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Sertaç Şanlı, 2016/17 sezonunda final serisi oynayan kadronun önemli parçalarından biri olmuştu.

Son olarak Dubai Basketball forması giyen tecrübeli uzun, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko gibi kulüplerde oynadı.