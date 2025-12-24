Süper Lig’de ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GUSTAVO MARTINS

Brezilya basınından GZH’de yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Gustavo Martins ile ilgileniyor. Yönetimin, oyuncu için ilk temasları kurduğu ifade ediliyor.

UDUOKHAI AYRILIĞI STOPER TRANSFERİNİ ÖNCELİK HALİNE GETİRDİ

Siyah-beyazlıların savunmada yaşanan sorunlar ve Felix Uduokhai ile yolların ayrılma ihtimali nedeniyle bu bölgeye öncelik verdiği belirtiliyor.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALINDI

Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki ve 1.91 boyundaki stoperin temsilcileriyle iletişime geçerek talep edilen bonservis bedeli ve maaş beklentisi hakkında bilgi aldı.

PAZARLIKLAR 6 MİLYON EURO'DAN BAŞLIYOR

Gremio’nun, altyapısından yetişen Gustavo Martins için yaklaşık 6 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin ise bu transfer için 3.5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

GUSTAVO MARTINS'İN GREMIO KARİYERİ

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, Gremio formasıyla bugüne kadar 87 resmi maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 9 gol kaydederken, toplam 4 bin 965 dakika sahada kaldı. Martins ayrıca oynadığı maçlarda toplam 14 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.