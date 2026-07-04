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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Bratislava kentinde sürdüren Beşiktaş, kamp çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelde bu akşam basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı.

KONDİSYON ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaklaşık bir saat süren idman, kuvvetlendirme çalışmasıyla başladı.

Antrenman, futbolcuların fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik yapılan kondisyon programıyla sona erdi.

SIRADAKİ RAKİP MTE 1904 KFT

Beşiktaş, Slovakya kampındaki hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Siyah-beyazlılar, ardından TSİ 18.00'de MTE 1904 Sporttelep'te Macaristan temsilcisi MTE 1904 KFT ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.