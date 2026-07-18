Beşiktaş'ta Mohamed Salah sesleri yükselirken Başkan Serdal Adalı transfer sürecinin devam ettiğini açıkladı.

'SALAH'I SEVİYORUZ VE OYUNCUYLA HER KONUDA MUTABIKIZ ANCAK...'

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile konuştum. Salah transferiyle ilgili olarak, “Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah’ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş’ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun” dedi." ifadelerini kullandı.