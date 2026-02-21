Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Göztepe’yi konuk edecek.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Murat Altan ve Mehmet Kısal yapması bekleniyor. Dördüncü hakem ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Ligde geride kalan 22 hafta sonunda siyah-beyazlı ekip 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 40 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. İzmir temsilcisi ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 41 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takımda de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir maça çıkıyor.

REKABETTE 60. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki karşılaşmayla birlikte lig tarihinde 60. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30 galibiyet elde ederken, Göztepe 12 kez sahadan üstün ayrıldı. 17 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 95 gol atarken, sarı-kırmızılı ekip 59 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupada oynadığı son 14 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan Beşiktaş, iç sahadaki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

ESKİ TAKIMINA KARŞI

Ara transfer döneminde Göztepe’den kadroya katılan Junior Olaitan, teknik heyetin görev vermesi halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak. Sezonun ilk bölümünde İzmir ekibiyle 17 maça çıkan Beninli orta saha oyuncusu 2 gol kaydetmişti. İzmir ekibi, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Fransa’nın Grenoble takımından transfer etmiş, 6 ay sonra Beşiktaş’a satmıştı.

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan El Bilal Toure, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç futbolcu, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kocaelispor maçında cezalı duruma düşecek.