Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Beşiktaş yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

Beşiktaş, müsabakanın kamp kadrosunu duyurdu. Takımdaki eksikler göze çarptı.

Siyah-beyazlı ekibin Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Devis Vasquez, Kristjan Asllani, Emre Bilgin, Jota Silva, Wilfred Ndidi, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Tiago Djalo, Orkun Kökçü, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Emirhan Topçu, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Amir Murillo, Vaclav Cerny, Mustafa Erhan Hekimoğlu, El Bilal Toure

BEŞİKTAŞ'A 4 FUTBOLCU KAMP KADROSUNDA YER ALMADI

Hyeon-Gyu Oh, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Kartal Yılmaz kafilede yer almadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeongyu Oh’un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca futbolcumuz Felix Uduokhai, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekibimizden izin almış olup Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.