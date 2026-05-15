Trendyol Süper Lig’in 34. ve son hafta maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

ALİ SOWE ŞOV YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Rizespor, 18. dakikada Ali Sowe’un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekipte Ali Sowe, 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

BEŞİKTAŞ 2. YARIDA DÖNDÜ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, 55. dakikada Jota Silva’nın golüyle farkı bire indirdi. Siyah-beyazlılar, 63. dakikada Cerny’nin şık golüyle skora denge getirdi.

RECEP UÇAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Recep Uçar, mücadelenin dikkat çeken anlarından birinde teknik alanda yaşanan gerginlik sonrası oyun dışı kaldı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, bir pozisyonun ardından yaptığı sert itiraz nedeniyle hakem Asen Albayrak tarafından kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadele 2-2 tamamlandı ve 2 takım da sezonun son maçında 1 puan aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cengiz, Jota, Mustafa Hekimoğlu

ÇAYKUR RİZESPOR 2-2 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

Asen Albayrak'ın düdüğüyle müsabaka başladı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

2' Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Murillo, şutunu çekmek istedi; kaleci Fofana araya girerek topu sahiplendi.

ORKUN'DAN ŞUT!

5' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, ceza sahası dışında yerden bir vuruş yaptı ancak kaleci Fofana topun sahibi oldu.

HOJER'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

7' Çaykur Rizespor’un kullandığı korner sonrası dönen top Hojer’in önünde kaldı. Yerden yapılan sert vuruşta top direkten döndü.

LAÇI'NİN ŞUTUNU SAVUNMA KARŞILADI

9' Rizespor'da Laçi, ceza sahası dışından şutunu çekti; Beşiktaş savunması topu karşıladı.

ÇAYKUR RİZESPOR, NET FIRSATTAN YARARLANAMADI!

11' Rizespor'da Sowe, ceza sahasının hemen dışında rakip savunmadan kurtuldu ve Ersin'le karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutu yandan dışarı gitti.

ALI SOWE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

18' Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

RİZESPOR 2. GOLE YAKLAŞTI

22' Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mihaila, şutunu çekti ancak Beşiktaş'ta Agbadou'dan kritik bir müdahale geldi ve top taca çıktı.

ALI SOWE GOLE BİR KEZ DAHA YAKLAŞTI

27' Çaykur Rizespor’da sol kanatta topla buluşan Mihaila’nın pasında Sowe ceza sahasında şutunu çekti. top üstten auta gitti.

ALI SOWE 2. GOLÜNÜ ATTI

31' Rizespor'da Mebude'nin sağ kanattan ortasına kafa vuruşu yapan Sowe, direk dibinden topu ağlara yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

CENGİZ'İN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

37' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz, şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

FOFANA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

45' Beşiktaş'ın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal Toure şutunu çekti; Fafana'dan kritik bir kurtarış geldi.

RİZESPOR 2-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI SONUCU)

Asen Albayrak'ın düdüğüyle 2. yarı başladı

TOP DIŞARI ÇIKTI

46' Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Mithat Pala, yerden ceza sahasına doğru çevirdi. Taylan'ın yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

JOTA SILVA FARKI 1'E İNDİRDİ

55' Cerny’nin pasında topla buluşan Orkun Kökçü, solda boş durumdaki Jota’yı gördü. Jota’nın ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Skor 2-1'e geldi.

CERNY MÜKEMMEL BİR GOL ATTI!

63' Olaitan’ın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Cerny, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

FOFANA TOPU KURTARDI

67' Beşiktaş'ta Orkun'un kullandığı serbest vuruşta Emirhan topa yükseldi, kafa vuruşunda Fofana topu kurtardı.

RECEP UÇAR'A KIRMIZI KART!

73' Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

SOWE ŞUTUNU ÇEKTİ! TOP DIŞARI ÇIKTI

83' Ali Sowe ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

HALİL DERVİŞOĞLU TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ! KARAR OFSAYT

90+2 Sağ kanatta topla buluşan Mithat Pala, ortasını yaptı; ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu golünü attı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.