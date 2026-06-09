Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.
Siyah Beyazlılar bu transfer döneminde en önemli mevki olarak gördüğü kaleci pozisyonu için sürpriz bir hamlede bulundu.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.
Siyah Beyazlılar bu transfer döneminde en önemli mevki olarak gördüğü kaleci pozisyonu için sürpriz bir hamlede bulundu.
PSG DONNARUMMA'YI CITY'E GÖNDERİP ONU ALMIŞTI
Geçtiğimiz yaz çok konuşulan transfer konularının arasında Gianluigi Donnarumma'nın PSG'de geçirdiği başarılı döneme rağmen istenmeyen adam ilan edilerek takımdan gönderilmesi yer almıştı.
Luis Enrique'nin oyununda geriden oyun kurma yetenekleri bakımında sınırlı bir teknik kaliteye sahip olması nedeniyle PSG Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmasına rağmen Donnarumma'yı Manchester City'e göndermişti.
Fransız devinin Donnarumma gibi elit bir kaleciyi gözden çıkarmasının ardından ise Lille'den 40 milyon Euro'ya Lucas Chevalier'yi transfer etmesi çok konuşulmuştu.
PSG'DE FORMAYI SAFONOV'A KAPTIRDI
Büyük umutlarla Donnarumma'nın ardından PSG kalesini devralan Lucas Chevalier ne var ki beklentilerin altında bir sezon geçirdi.
PSG'ye transfer olduktan sonra düzenli olarak forma giyse de yaşadığı sakatlıkların ardından kaleyi Matvey Safonov'a kaptıran Chevalier sezonun önemli bir bölümünde yedek oturmuştu.
BEŞİKTAŞ CHEVALIER TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Beşiktaş'ın Donnarumma sonrası birinci kaleci olarak transfer edilen ancak PSG'de yedek plana itilen 24 yaşındaki Lucas Chevalier'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Ünlü spor medyası L'Equipe, Chevalier'nin PSG'deki geleceği konusunda endişeli olduğunu aktararak Beşiktaş'ın Fransız kaleci için devreye girdiğini yazdı.
TOTTENHAM DA İSTEDİ
Chevalier'nin Beşiktaş'ın sunacağı yüksek maaş teklifine rağmen Türkiye'yi tercih etmesinin zor olacağına değinilen haberde geçtiğimiz hafta Premier Lig ekibi Tottenham'ın da bencer bir girişimde bulunduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ın Chevalier için yaptığı resmi girişimlerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
PSG büyük umutlarla transfer ettiği Chevalier'yi eğer birinci kaleci olarak düşünmüyorsa gelecek sezon kadrosunda tutamayacak gibi görünüyor.
PSG'DE 28 MAÇIN 10'UNDA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarca toplam 26 maçta PSG kalesini koruyan Chevalier bu karşılaşmalarda kalesinde 28 gol görürken 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.
PİYASA DEĞERİ ERİDİ
40 milyon Euro'luk piyasa değeri sezon sonunda 25 milyon Euro'ya kadar gerileyen Lucas Chevalier'nin PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.