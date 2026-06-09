Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın Chevalier için yaptığı resmi girişimlerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

PSG büyük umutlarla transfer ettiği Chevalier'yi eğer birinci kaleci olarak düşünmüyorsa gelecek sezon kadrosunda tutamayacak gibi görünüyor.