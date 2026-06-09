Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor

Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor

Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. Siyah Beyazlılar, PSG'de Donnarumma'nın gözden çıkarılmasına sebep olan Fransız kaleci Lucas Chevalier için görüşmelere başladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 1

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı.

Siyah Beyazlılar bu transfer döneminde en önemli mevki olarak gördüğü kaleci pozisyonu için sürpriz bir hamlede bulundu.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 2

PSG DONNARUMMA'YI CITY'E GÖNDERİP ONU ALMIŞTI

Geçtiğimiz yaz çok konuşulan transfer konularının arasında Gianluigi Donnarumma'nın PSG'de geçirdiği başarılı döneme rağmen istenmeyen adam ilan edilerek takımdan gönderilmesi yer almıştı.

Luis Enrique'nin oyununda geriden oyun kurma yetenekleri bakımında sınırlı bir teknik kaliteye sahip olması nedeniyle PSG Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmasına rağmen Donnarumma'yı Manchester City'e göndermişti.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 3

Fransız devinin Donnarumma gibi elit bir kaleciyi gözden çıkarmasının ardından ise Lille'den 40 milyon Euro'ya Lucas Chevalier'yi transfer etmesi çok konuşulmuştu.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 4

PSG'DE FORMAYI SAFONOV'A KAPTIRDI

Büyük umutlarla Donnarumma'nın ardından PSG kalesini devralan Lucas Chevalier ne var ki beklentilerin altında bir sezon geçirdi.

PSG'ye transfer olduktan sonra düzenli olarak forma giyse de yaşadığı sakatlıkların ardından kaleyi Matvey Safonov'a kaptıran Chevalier sezonun önemli bir bölümünde yedek oturmuştu.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 5

BEŞİKTAŞ CHEVALIER TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Donnarumma sonrası birinci kaleci olarak transfer edilen ancak PSG'de yedek plana itilen 24 yaşındaki Lucas Chevalier'yi gündemine aldığı iddia edildi.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 6

Ünlü spor medyası L'Equipe, Chevalier'nin PSG'deki geleceği konusunda endişeli olduğunu aktararak Beşiktaş'ın Fransız kaleci için devreye girdiğini yazdı.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 7

TOTTENHAM DA İSTEDİ

Chevalier'nin Beşiktaş'ın sunacağı yüksek maaş teklifine rağmen Türkiye'yi tercih etmesinin zor olacağına değinilen haberde geçtiğimiz hafta Premier Lig ekibi Tottenham'ın da bencer bir girişimde bulunduğu kaydedildi.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 8

Beşiktaş'ın Chevalier için yaptığı resmi girişimlerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

PSG büyük umutlarla transfer ettiği Chevalier'yi eğer birinci kaleci olarak düşünmüyorsa gelecek sezon kadrosunda tutamayacak gibi görünüyor.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 9

PSG'DE 28 MAÇIN 10'UNDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarca toplam 26 maçta PSG kalesini koruyan Chevalier bu karşılaşmalarda kalesinde 28 gol görürken 10 maçı ise gol yemeden tamamladı.

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Beşiktaş Donnarumma'nın pabucunu dama atan kaleciyi transfer etmek istiyor - Resim: 10

PİYASA DEĞERİ ERİDİ

40 milyon Euro'luk piyasa değeri sezon sonunda 25 milyon Euro'ya kadar gerileyen Lucas Chevalier'nin PSG ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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