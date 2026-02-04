Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Kara Kartal’ın yeni transferi Junior Olaitan da takımla ilk idmanına çıktı.

KOCAELİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel duran top çalışmayla tamamlandı.