BKT EuroCup’ta normal sezon heyecanı sona ererken temsilcimiz Beşiktaş GAİN, B Grubu’ndaki son maçında Panionios deplasmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi baştan sona kontrol ederek parkeden 114-74 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeyle başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 31-26 önde geçti. İkinci periyotta savunma direncini artıran siyah-beyazlılar, devreye 59-37’lik net üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte de tempoyu düşürmeyen temsilcimiz, farkı koruyarak son bölüme rahat girdi ve maçı 40 sayılık farkla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Beşiktaş’ta skor yükü dengeli dağıldı. Vitto Brown ve Anthony Brown 15’er sayıyla öne çıkarken Conor Morgan 14, Matt Thomas 12 sayılık katkı verdi. Yiğit Arslan 11, Devon Dotson 10 sayı kaydederken Ismael Kamagate 10 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

Ev sahibi Panionios’ta ise Nate Watson 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

LİDERLİK İHTİMALİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, normal sezonu 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle tamamladı. Çeyrek final biletini geçtiğimiz hafta cebine koyan siyah-beyazlılar, grubu lider bitirme ihtimalini de son maça taşıdı.

JL Bourg’un Buducnost’a kaybetmesi halinde Beşiktaş grubu zirvede tamamlayacak. Bourg’un galip gelmesi durumunda ise temsilcimiz çeyrek finale ikinci sıradan yükselecek.

Öte yandan Panionios ise 3 galibiyetle sezonu tamamlayarak EuroCup’a veda etti.