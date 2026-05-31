Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Öte yandan siyah-beyazlı ekip, son zamanlarda medyada yer alan "Oliver Glasner ile anlaşıldı" iddialarına da son noktayı koydu.

Beşiktaş, resmi hesabından yaptığı açıklamada Glasner iddialarını yalanladı. Öte yandan teknik direktör sürecinin de titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekibin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız."