Ara transfer dönemini ezeli rakiplerine göre nispeten sessiz geçiren Beşiktaş ilk hamlesini sol bek pozisyonuna gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

'BEŞİKTAŞ TRANSFERİ TAMAMLAMAYA BİR ADIM UZAKLIKTA'

Siyah-beyazlı kulüp bir sürerdir Nuno Tavares için Lazio ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Nuno Tavares transferini tamamlamaya bir adım uzaklıkta.

TAVARES ANLAŞMASININ DETAYLARI

Lazio ile yaklaşık 10 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren 25 yaşındaki Portekizli sol bekin kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı belirtilirken son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.