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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk bölümünden itibaren üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, devre arasına 19-17 önde girdi. İkinci yarıda da skor avantajını koruyan Beşiktaş, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve parkeden 38-32'lik galibiyetle ayrıldı.

KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende Beşiktaş'a şampiyonluk kupası takdim edildi.

Siyah-beyazlılar kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi'nin elinden aldı.

FİNALİN YILDIZI BOGDAN RADIVOJEVIC

Beşiktaş adına finalin öne çıkan ismi Bogdan Radivojevic oldu. Rakip filelere 11 gol gönderen Radivojevic, karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

Beşiktaş'ta Erwin 5, Egehan, Eyüp ve Ismael 4'er golle şampiyonluğa katkı sağladı.

Nilüfer Belediyespor'da ise Charalampos'un 7, Reza'nın 6 ve Sesic'in 5 golü mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NİLÜFER BELEDİYESPOR'DA KIRMIZI KART

Mücadelede Nilüfer Belediyespor oyuncusu Tolga kırmızı kart görürken, Beşiktaş karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.