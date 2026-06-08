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Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru belli oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada önümüzdeki sezondan itibaren uzun süreli bir iş birliği anlaşması kapsamında futbol takımlarının forma tedarikçisinin Nike olacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ NIKE İLE UZUN SÜRELİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINI DUYURDU

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Nike ile futbol takımlarımızın resmi forma sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı.

2026-27 sezonundan itibaren başlayan uzun süreli iş birliği anlaşması kapsamında Nike, kulübümüzün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

İş birliği, Nike’ın inovasyon gücü ve küresel erişimini, Beşiktaşımızın köklü mirası ve tutkulu taraftar kültürüyle buluşturuyor.

Bu iş birliği, Türkiye’nin en ikonik futbol kulüplerinden Beşiktaşımızla spor ve inovasyon alanında dünyanın önde gelen markalarından Nike’ı; sporculara, performansa ve futbol kültürünün dönüştürücü gücüne duydukları ortak bağlılıkla bir araya getiriyor.

Anlaşma kapsamında kulübümüz ile Nike, saha içinde ve dışında sporcuları desteklemek için birlikte çalışacak. Nike’ın performans odaklı inovasyonları, Beşiktaşımızla İstanbul’un enerjisini ve kulübümüzün kimliğini yansıtan kültürüyle buluşacak.

Beşiktaşımız, 120 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olmasının yanı sıra, İstanbul ile güçlü bir kültürel bağ kurmuş tutkulu bir taraftar kitlesine sahip. Bu iş birliği, kulübümüzün mirasını geleceğe taşımayı ve dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil sporculara ve taraftarlara ilham vermeyi hedefliyor.

Nike’ın sporcu öncelikli yaklaşımı ve futbol inovasyonuna yaptığı sürekli yatırım, Beşiktaşımızın tüm seviyelerdeki sporcularını desteklemeye katkı sağlayacak. İş birliği kapsamında performansa ilişkin içgörüler, ürün inovasyonları ve spor ile kültürü buluşturan hikayeler ön plana çıkacak."

SERDAL ADALI: 'BÜYÜK BİR HEYECAN VE MUTLULUK DUYUYORUZ'

Başkan Serdal Adalı, Nike ile imzalanan iş birliği anlaşması hakkında şunları söyledi:

“Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattı. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün Beşiktaş ve Nike iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri…

Tüm bu duygular, tarihe Beşiktaş ve Nike imzasıyla geçecek. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.”