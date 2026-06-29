Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu

Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu

Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için yeni bir teklif hazırlığında. Siyah-beyazlıların, Portekizli sol bek için 10 milyon euroluk teklif sunacağı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 1

Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 2

Siyah-beyazlıların, daha önce de gündemine aldığı Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 3

10 milyon euroluk teklif
Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 10 milyon euroluk resmi teklif sunmayı planlıyor.

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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 4

Lazio'nun beklentisi 15 milyon euro
İtalyan temsilcisinin ise teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda tutmak istediği Nuno Tavares için 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 5

Bu nedenle taraflar arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği aktarıldı.

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Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu - Resim: 6

Kariyerinde önemli kulüpler var
Portekizli sol bek daha önce Benfica, Arsenal, Marsilya ve Nottingham Forest formalarını giyerken, Portekiz Milli Takımı'nda da görev aldı.

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