Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş neşteri vurdu: 10 milyonu masaya koydu
Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için yeni bir teklif hazırlığında. Siyah-beyazlıların, Portekizli sol bek için 10 milyon euroluk teklif sunacağı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Siyah-beyazlıların, daha önce de gündemine aldığı Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
10 milyon euroluk teklif
Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 10 milyon euroluk resmi teklif sunmayı planlıyor.
Lazio'nun beklentisi 15 milyon euro
İtalyan temsilcisinin ise teknik direktör Gennaro Gattuso'nun kadroda tutmak istediği Nuno Tavares için 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.
Bu nedenle taraflar arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği aktarıldı.
Kariyerinde önemli kulüpler var
Portekizli sol bek daha önce Benfica, Arsenal, Marsilya ve Nottingham Forest formalarını giyerken, Portekiz Milli Takımı'nda da görev aldı.