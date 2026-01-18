Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacağı maç öncesi yıldız oyuncusu Wilfried Ndidi'nin sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ndidi'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü olarak tamamlayan Nijerya'da çeyrek finalde oynanan Cezayir maçında sakatlanan Ndidi'nin bir süre forma giyemeyeceğini belirten Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusunun arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın sakatlık açıklaması

Siyah beyazlı kulüpten Ndidi'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır."