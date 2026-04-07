Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi’nin, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlığın detayları açıklandı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, siyah-beyazlı oyuncunun karşılaşmanın 85. dakikasında arka uyluk bölgesinde ağrı hissettiği ve bu nedenle oyuna devam edemediği ifade edildi.

Açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR incelemesinde Ndidi’nin uyluk arka kasında (biseps femoris) zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.