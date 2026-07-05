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Transferde atağa kalkan Beşiktaş Salih Özcan ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde de anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisini eline alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ın sunduğu teklifi kabul ettiği belirtildi.

MİLLİ OYUNCU 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Salih Özcan'ın siyah beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve transferin resmiyet kazanmasının ardından kısa süre içerisinde de takımın Slovakya kampına katılacağı kaydedildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Salih Özcan Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

ORKUN KÖKÇÜ İKNA SÜRECİNDE ROL OYNADI

Transferde özellikle kaptan Orkun Kökçü'nün Salih Özcan'ı ikna sürecinde önemli pay sahibi olduğu gelen bilgiler arasında.