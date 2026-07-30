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Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MIDTYJLLAND İLK YARIDA İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başladı. İlk dakikalarda üst üste pozisyonlar yakalayan Midtjylland karşısında Beşiktaş oyunu ilerleyen bölümde dengelemeyi başardı. Karşılıklı ataklarla temponun hiç düşmediği ilk yarıda Midtjylland’ın iki şutu direkten döndü.

OH KIRMIZI KART ALDIRDI

İkinci yarıda ise ilk maçta olduğu gibi Midtjylland kırmızı kart görerek sahada 10 kişi kaldı. Hyeon gyu Oh hem ilk yarıda hem de ikinci yarının başında Midtjylland savunmasında Erlic’e sarı kart aldırdı. İkinci sarı kartla 53. dakikada Erlic’in oyundan atılmasıyla birlikte Midtjylland’a karşı Beşiktaş oyun üstünlüğünü iyiden iyiye hissettirdi.

Orkun Kökçü’nün direkten dönen topu gol sinyallerini verdi. Çok geçmeden eşitlik bozuldu.

RASCHICA AYAĞININ TOZUYLA PERDEYİ AÇTI

Siyah Beyazlılar aradığı golü oyuna girdikten 1 dakika sonra kaleci Olaffson’u mağlup eden Raschica’nın ayağından buldu.

ORKUN KÖKÇÜ SKORU TAYİN ETTİ

70’de öne geçen Beşiktaş sadece 6 dakika sonra İlhan Fakılı’nın kazandığı penaltıdan Orkun Kökçü’nün beyaz noktadan ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Vincenzo Italiano’nun öğrencileri kalan dakikalarda skoru koruyarak sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇTA DA KAZANARAK TUR ATLADI

Beşiktaş böylelikle Midtjylland’ı iki maçta da yenerek eledi ve UEFA Avrupa Ligi’nde adını bir üst tura yazdırdı.

SIRADAKİ RAKİP HRADEC KRAVOLE

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu.

MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh

MIDTJYLLAND 0-2 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' John Brooks'un ilk düdüğüyle maça Midtjylland başladı.

MIDTJYLLAND TEHLİKELİ GELDİ

2' Midtjylland tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde Osorio'nun çektiği şutta top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ!

3' Maça baskılı başlayan Midtjylland tehlikeli bir pozisyon daha buldu. Franculino'nun ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği şutta top direkten geri geldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu kornere uzaklaştırdı.

EMİRHAN ŞANSINI DENEDİ

12' Savunmadan çıkan Emirhan Topçu rakibin atağını keserek kendi sürüklediği pozisyonu şutla sonuçlandırmak istedi. Emirhan'ın şutunda top kaleci Olafsson'da kaldı.

ORKUN'UN FRİKİKTEN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA

15' Orkun Kökçü ceza sahasına yakın yerden kullandığı frikikte kaleyi düşündü. Orkun'un etkişi şutunda barajı geçen top yan ağlarda kaldı.

27' Beşiktaş Hyeon gyu Oh ile etkili geldi. Güney Koreli forvet rakibinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına girdi ve içeri çevirmek istedi. Ancak son anda Olafsson araya girerek topu kontrol etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN İKİNCİ KEZ ŞANS ANI

32' Midtjylland'te Franculino ikinci kez direğe takıldı. Franculino'nun ayağının dışıyla çektiği şutta top direkten geri geldi.

BEŞİKTAŞ CERNY'NİN ŞUTUYLA GOLE YAKLAŞTI

34' Olaitan'ın pasında ceza sahası içerisinde çapraz pozisyonda topla buluşan Cerny bekletmeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından dışarı çıktı.

EMİRHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

42' Midtjylland'ın hızlı atağında Beşiktaş savunmada dengesiz yakalandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Billing'in şutunda Emirhan yaptığı kritik müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU: MIDTJYLLAND 0-0 BEŞİKTAŞ

MIDTJYLLAND YİNE SAHADA 10 KİŞİ KALDI

53' Midtjylland'te Erlic Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

ORKUN KÖKÇÜ DİREĞE TAKILDI

60' Defans arkasına koşu yapan Orkun Kökçü Oh'un pasında topla buluştu. Çaprazdan çektiği şutta top direkten geri döndü. Maçta üçüncü kez top direğe çarptı.

BEŞİKTAŞ RASHICA İLE ÖNE GEÇTİ

70' Milos Raschica oyuna girdikten 1 dakika sonra ceza sahası içerisinde topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Olafsson'u mağlup ederek zorlu deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

OKRUN KÖKÇÜ PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

74' İlhan Fakılı ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılmaya çalışırken Kristensen'in müdahalesiyle yerde kaldı. İngiliz hakem tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI

83' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.