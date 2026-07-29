BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano idaresinde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarının takip edebilmesine açık yapıldı. Çalışma, İtalyan teknik adamın oyuncularıyla yaptığı kısa toplantının ardından ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Midtjylland karşılaşmasına yönelik taktik uygulamalar üzerinde duruldu.
Bileğindeki sakatlığı geride bırakan Wilfred Ndidi, antrenmanda takımdan ayrı olarak kendisine uygulanan özel program kapsamında çalıştı.