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Beşiktaş yeni sezonu evinde Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında açıyor. Siyah Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND CANLI ANLATIM

1' Ricardo De Burgos'un ilk düdüğüyle Midtjylland maça başladı.

NUBEL AZ KALSIN ASİST YAPIYORDU

5' Nübel'in uzun pasında defans arkasına kaçan Cerny topla buluştu. Cerny kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda Midtjylland savunması araya girerek pozisyonu uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI: MIDTJYLLAND 10 KİŞİ KALDI

15' Etim'in Djalo'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Ricardo De Burgos tereddütsüz bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Midtjylland 10 kişi kaldı.