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Kaynak: AA

Beşiktaş'ın 77 yaşında hayatını kaybeden eski yöneticisi Metin Keçeli için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, siyah-beyazlıların eski futbolcuları ile Keçeli'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

ADALI: 'ÜSTÜMDE HAKKI ÇOK'

Törende konuşan Serdal Adalı, yöneticilik hayatının ilk dönemlerinden itibaren Metin Keçeli'nin kendisi için önemli bir isim olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Metin Keçeli'nin üstümde hakkı çok. Bugün sahip olduğum anılarda, tecrübelerde, Beşiktaş'a ettiğimiz hizmetlerde ve sahip olduğum Beşiktaş terbiyesinde Metin Keçeli'nin imzası vardır. Metin Keçeli'nin hatırasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım."

Adalı, Keçeli'nin Süleyman Seba ve Yıldırım Demirören dönemlerinde Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunduğunu da hatırlatarak ailesine ve siyah-beyazlı camiaya başsağlığı diledi.

MEHMET ÖZDİLEK: 'UNUTULMAZ İSİMLERDEN BİRİ'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Mehmet Özdilek de Keçeli'nin yalnızca yöneticiliğiyle değil, kişiliği ve futbolculara verdiği destekle de kulüpte iz bıraktığını söyledi.

Özdilek, "Onu güzel hatıralarıyla, dostluğuyla ve bıraktığı izlerle daima hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Metin Keçeli'nin oğlu Mustafa Keçeli ise babasının Beşiktaş'a duyduğu bağlılığı, "Beşiktaş'ı çok sevdi. Arkasında onu seven binlerce insan ve anlatılacak onlarca güzel anı bıraktı." sözleriyle anlattı.

Keçeli'nin naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.