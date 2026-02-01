Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi?

Augsburg Teklifi Yükseltti

Beşiktaş'ın isteğine ve teklifi yükseltmesine rağmen Augsburg cephesi bugün Mert için Beşiktaş’tan 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Genç yıldız, Beşiktaş'a gelmek için kulübüne baskı yapıyor.