Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi?

Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Augsburg forması giyen genç yıldız Mert Kömür için ısrarını sürdürüyor. 20 yaşındaki hücumcu, siyah-beyazlı takıma gelmek istiyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi?

Beşiktaş'tan Transfer Hamlesi

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Aston Villa’dan Yasin Özcan ve İnter’den Kristjan Asllani’nin ardından, üçüncü hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

1 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 2

Siyah-beyazlıların hedefinde, Bundesliga ekibi Augsburg’da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür var.

2 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 3

Beşiktaş, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Augsburg’a dün 10 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

3 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 4

Mert Kömür’ün, çocukluk aşkı olan Beşiktaş’a transfer olmak istediği ve bu isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi.

4 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 5

Mert Kömür geçtiğimiz günlerde, "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ta oynamak güzel olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

5 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 6

Aynı durumu çocukluk aşkı için dev takımları reddeden Orkun Kökçü'de de görmüştük.

6 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 7

Augsburg Teklifi Yükseltti

Beşiktaş'ın isteğine ve teklifi yükseltmesine rağmen Augsburg cephesi bugün Mert için Beşiktaş’tan 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Genç yıldız, Beşiktaş'a gelmek için kulübüne baskı yapıyor.

7 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 8

Beşiktaş’ın futbol direktörü Eduard Graf, uzun süredir genç futbolcuyu takip ediyor ve transferi gerçekleştirmek için kararlı. Mert Kömür, Beşiktaş’a katılmaya oldukça istekli.

8 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 9

Mert Kömür'ün Augsburg Karnesi

Bu sezon Augsburg’da 19 maçta forma giyen Mert Kömür, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

9 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 10

Genç oyuncu, ana mevkisi olan on numaraya ek olarak orta saha ve hücum hattında da görev alabiliyor.

10 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 11

Piyasa değeri şu an 12 milyon Euro civarında gösterilen Mert Kömür’ün Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

11 12
Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi? - Resim: 12

Alman genç milli takımlarında da görev alan Mert Kömür, tüm yaş kategorilerinde 30 maçta forma giydi ve 9 gol kaydetti.

12 12
Kaynak: Spor Servisi
