Beşiktaş'ta Mert Kömür düğümü çözülecek mi?

Beşiktaş'tan Transfer Hamlesi
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Aston Villa’dan Yasin Özcan ve İnter’den Kristjan Asllani’nin ardından, üçüncü hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların hedefinde, Bundesliga ekibi Augsburg’da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür var.
Beşiktaş, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Augsburg’a dün 10 milyon Euro’luk bir teklif sundu.
Mert Kömür’ün, çocukluk aşkı olan Beşiktaş’a transfer olmak istediği ve bu isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi.
Mert Kömür geçtiğimiz günlerde, "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ta oynamak güzel olurdu." ifadelerini kullanmıştı.
Aynı durumu çocukluk aşkı için dev takımları reddeden Orkun Kökçü'de de görmüştük.
Augsburg Teklifi Yükseltti
Beşiktaş'ın isteğine ve teklifi yükseltmesine rağmen Augsburg cephesi bugün Mert için Beşiktaş’tan 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Genç yıldız, Beşiktaş'a gelmek için kulübüne baskı yapıyor.
Beşiktaş’ın futbol direktörü Eduard Graf, uzun süredir genç futbolcuyu takip ediyor ve transferi gerçekleştirmek için kararlı. Mert Kömür, Beşiktaş’a katılmaya oldukça istekli.
Mert Kömür'ün Augsburg Karnesi
Bu sezon Augsburg’da 19 maçta forma giyen Mert Kömür, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Genç oyuncu, ana mevkisi olan on numaraya ek olarak orta saha ve hücum hattında da görev alabiliyor.
Piyasa değeri şu an 12 milyon Euro civarında gösterilen Mert Kömür’ün Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Alman genç milli takımlarında da görev alan Mert Kömür, tüm yaş kategorilerinde 30 maçta forma giydi ve 9 gol kaydetti.