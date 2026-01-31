Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş çalışmalarına hız verdi.

Şu ana kadar Yasin Özcan ve Asllani olmak üzere 2 oyuncuyu kadrosuna katan Siyah Beyazlılar dört bir koldan kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

BEŞİKTAŞ MERT KÖMÜR İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Bu sezon Bundesliga'da 17 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu Mert Kömür'ü gündemine alan Beşiktaş Augsburg ile transfer görüşmelerine başladı.

Sky Sports Almanya'dan Patrick Berger'in haberine göre; Beşiktaş Mert Kömür transferi için Augsburg'a yaklaşık 10 milyon Euro'luk teklif yaptı.

EDE GRAF ISRARCI

Siyah beyazlı kulübün Alman sportif direktörü Ede Graf'ın Mert Kömür transferini sonuçlandırma noktasında kararlı olduğu belirtildi.

AUGSBURG'TAN AYRILMAK İSTİYOR: İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Öte yandan Augsburg'ta daha fazla süre alması gerektiğine inanan Mert Kömür'ün takımdan ayrılmak istediği ve ofansif orta saha oyuncusuyla İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.