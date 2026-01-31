Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş çalışmalarına hız verdi.

Şu ana kadar Yasin Özcan ve Asllani olmak üzere 2 oyuncuyu kadrosuna katan Siyah Beyazlılar dört bir koldan kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş Mert Kömür transferi için Augsburg'a teklif yaptı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ MERT KÖMÜR İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Bu sezon Bundesliga'da 17 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu Mert Kömür'ü gündemine alan Beşiktaş Augsburg ile transfer görüşmelerine başladı.

Sky Sports Almanya'dan Patrick Berger'in haberine göre; Beşiktaş Mert Kömür transferi için Augsburg'a yaklaşık 10 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Beşiktaş Mert Kömür transferi için Augsburg'a teklif yaptı - Resim : 2

EDE GRAF ISRARCI

Siyah beyazlı kulübün Alman sportif direktörü Ede Graf'ın Mert Kömür transferini sonuçlandırma noktasında kararlı olduğu belirtildi.

AUGSBURG'TAN AYRILMAK İSTİYOR: İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Öte yandan Augsburg'ta daha fazla süre alması gerektiğine inanan Mert Kömür'ün takımdan ayrılmak istediği ve ofansif orta saha oyuncusuyla İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.