Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Gain, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni konuk etti.

BEŞİKTAŞ MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 99-74 kazanarak ligdeki 18. galibiyetine ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş Merkezefendi'yi 25 sayı farkla mağlup etti - Resim : 1

DOTSON, BROWN VE KAMEGATE ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş Gain’de Devon Dotson 18 sayı ve 8 asistle maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Vitto Brown 15 sayı üretirken Ismael Kamagate ise 12 sayı ve 9 ribaund ile pota altında etkili bir performans sergiledi.

Beşiktaş Merkezefendi'yi 25 sayı farkla mağlup etti - Resim : 2

SAMUEL GEVARIS GRIFFIN'İN 20 SAYISI YETMEDİ

Konuk ekipte ise Samuel Gevaris Griffin 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olsa da farklı mağlubiyeti engelleyemedi.