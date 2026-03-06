Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Gain, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni konuk etti.

BEŞİKTAŞ MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 99-74 kazanarak ligdeki 18. galibiyetine ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

DOTSON, BROWN VE KAMEGATE ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş Gain’de Devon Dotson 18 sayı ve 8 asistle maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Vitto Brown 15 sayı üretirken Ismael Kamagate ise 12 sayı ve 9 ribaund ile pota altında etkili bir performans sergiledi.

SAMUEL GEVARIS GRIFFIN'İN 20 SAYISI YETMEDİ

Konuk ekipte ise Samuel Gevaris Griffin 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olsa da farklı mağlubiyeti engelleyemedi.