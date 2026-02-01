Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha transferi için de bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi...
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme Fluminense forması giyen Martinelli geldi; Josef de Souza'dan da paylaşım gecikmedi...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Martinelli ile ilgileniyor.
Oyuncunun transfer sürecinde şok bir gelişme yaşandı.
Josef de Souza'nın Martinelli Paylaşımı
Eski Beşiktaşlı Josef de Souza, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Josef'in, transfer sürecinde rol oynayacağı da konuşuluyor.
Orta sahaya Asllani transferini gerçekleştiren Beşiktaş, Mert Kömür ile birlikte Martinelli’yi de kadrosuna katmak istiyor.
Genç futbolcu, Brezilya ekibiyle istikrarlı bir performans sergiliyor ve adından söz ettiriyor.
Fluminense’nin, 24 yaşındaki Martinelli için 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Bu yüksek bedelin transferin önünde büyük engel oluşturduğu vurgulandı
Siyah-beyazlı ekip, Josef’i devreye sokarak transferi bitirmeyi planlıyor; şu an ise en önemli engel, Brezilya ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli...
Matheus Martinelli'nin Performansı
Genç yaşına rağmen Fluminense formasıyla 297 maça çıkan Martinelli, takımına 15 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.