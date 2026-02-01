Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi...

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme Fluminense forması giyen Martinelli geldi; Josef de Souza'dan da paylaşım gecikmedi...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 1

Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha transferi için de bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip, Fluminense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Martinelli ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 3

Oyuncunun transfer sürecinde şok bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 4

Josef de Souza'nın Martinelli Paylaşımı

Eski Beşiktaşlı Josef de Souza, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 5

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Josef'in, transfer sürecinde rol oynayacağı da konuşuluyor.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 6

Orta sahaya Asllani transferini gerçekleştiren Beşiktaş, Mert Kömür ile birlikte Martinelli’yi de kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 7

Genç futbolcu, Brezilya ekibiyle istikrarlı bir performans sergiliyor ve adından söz ettiriyor.

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 8

Fluminense’nin, 24 yaşındaki Martinelli için 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Bu yüksek bedelin transferin önünde büyük engel oluşturduğu vurgulandı

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 9

Siyah-beyazlı ekip, Josef’i devreye sokarak transferi bitirmeyi planlıyor; şu an ise en önemli engel, Brezilya ekibinin istediği yüksek bonservis bedeli...

Beşiktaş'ta transfer için devreye Josef de Souza girdi... - Resim: 10

Matheus Martinelli'nin Performansı

Genç yaşına rağmen Fluminense formasıyla 297 maça çıkan Martinelli, takımına 15 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
