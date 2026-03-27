Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Beşiktaş Gain, deplasmanda Manisa Basket’i 102-70 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş Gain, ilk periyodu 26-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, devreye 51-27 gibi net bir skorla girdi.

MAÇ BOYUNCA ÜSTÜN OYUN

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Beşiktaş, üçüncü çeyrekte farkı korurken final periyodunda rahat bir oyun sergileyerek mücadeleyi 32 sayı farkla kazandı.

MATHEWS YILDIZLAŞTI

Beşiktaş Gain’de Jonah Mathews 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ismael Kamagate 15 sayı, 6 ribaund ile öne çıkarken, Devon Dotson 7 asistle sahanın bu alandaki lideri oldu.

MANİSA’DA JOHNSON DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Ev sahibi ekipte ise Jayce Ryback Johnson 19 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparak takımının en etkili ismi oldu.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Beşiktaş Gain ligdeki 20. galibiyetine ulaşırken Manisa Basket 16. yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.