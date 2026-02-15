Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-2 mağlup olan Başakşehir'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım 87'inci dakikada skoru eşitliği getiren golü attığı esnada sakatlandı.

NURİ ŞAHİN: 'BERTUĞ MUHTEMELEN ELMACIK KEMİĞİNİ KIRDI'

Golden sonra kenara gelen milli futbolcunun durumu belli oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bertuğ Yıldırım'ın elmacık kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Nuri Şahin, "Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm. Onun sağlık her şeyden önemli." dedi.