Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-2 mağlup olan Başakşehir'de maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getiren Bertuğ Yıldırım golde kafa vuruşu esnasında Salih Uçan ile çarpışmış ve elmacık kemiğini kırmıştı.

BAŞAKŞEHİR: 'EBRTUĞ YILDIRIM'IN ELMACIK KEMİĞİNDEKİ KIRIK BAŞARILI ŞEKİLDE ONARILDI'

Başakşehir, maçta attığı golün ardından oyundan çıkan milli oyuncunun bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Bertuğ Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Bertuğ Özgür Yıldırım, Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe tarafından ameliyata alındı. Milli futbolcumuz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın elmacık kemiğindeki kırık başarılı bir şekilde onarıldı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Okan Acicbe;" Milli futbolcumuzu şu an serviste takip ediyoruz ve 17 Şubat Salı günü taburculuğunu planlıyoruz. Kendisinin en kısa zamanda sahalara dönebilmesi için rehabilitasyon sürecine başlanacak." diye konuştu."