Antalya’da kamp çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucaz Vazquez için yeniden nabız yokluyor.

Devre arasında en az 4 takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlı ekip, sağ bek bölgesine de takviye yapmak istiyor.

Svensson ile sözleşme fesih görüşmelerine başlayan Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'dan, Taylan Bulut ve Gökhan Sazdığı için olumsuz rapor aldı.

SERGEN YALÇIN'IN RAPORU

Sergen Yalçın, devre arasında yönetimden sağ bek transferi istedi. Bayer Leverkusen formasıyla yeteri kadar şans bulamayan deneyimli savunma oyuncusu için yeniden girişimler başladı.

GELMEK İSTİYOR

Leverkusen oyuncusu, şartlar oluştuğu takdirde Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.