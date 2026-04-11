Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda yapılan toplantıya kulüp başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ayrıca divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıdaki konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ahmet Ürkmezgil, "Bu kulübün gücü, hiçbir zaman yalnızca sahada kazanılan kupalardan gelmedi. Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden, geçmişine sahip çıkan üyeden beslendi. İşte bu yüzden bugün hepinize seslenirken aklımda tek bir kelime var, birlik. 'Birlik Divanı' sloganıyla yola çıktık ve bu birlikteliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akaretler'deki eski kulüp binasında yapımı devam eden Süleyman Seba Müzesi'nin mayıs ayı sonunda açılacağını kaydeden Ürkmezgil, "Bu müze, yalnızca vitrinlerde duran kupalardan ve fotoğraflardan ibaret olmayacak. Bu mekan; Beşiktaş'ımızın hafızasını, Süleyman Seba'nın ruhunu ve bu camianın onlarca yıllık birikimini gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir alan olacak. Bu alanda divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, iş insanlarımızı, eski sporcularımızı ve genç öğrencilerimizi birbirinden farklı kişilerle düzenli olarak bir araya getirmeyi planlıyoruz. Onların fikirlerini dinleyeceğiz, Beşiktaş için yeni projeler üreteceğiz. Kayda değer her fikri yönetim kurulumuzla paylaşacağız." diye konuştu.​​​​​​​