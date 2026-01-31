Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları
Beşiktaş ve Konyaspor Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İşte müsabakanın detayları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Davut Dakul Çelik üstlenecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Beşiktaş - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda?
Karşılaşma beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi.
TÜMOSAN Konyaspor ise 19 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor. Konya temsilcisi, ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i:
Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu
Konyaspor'un Muhtemel 11'i:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer
Yasin Özcan ve Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Oynayacak Mı?
Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmada görev yapacak.
Beşiktaş’ta 3 Futbolcu Ceza Sınırında
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.