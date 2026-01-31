Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları

Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları

Beşiktaş ve Konyaspor Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İşte müsabakanın detayları...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

1 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 2

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Davut Dakul Çelik üstlenecek.

2 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 3

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

3 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 4

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

4 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 5

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33 puan topladı ve haftaya 5. sırada girdi.

5 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 6

TÜMOSAN Konyaspor ise 19 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor. Konya temsilcisi, ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

6 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 7

Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i:
Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu

7 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 8

Konyaspor'un Muhtemel 11'i:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer

8 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 9

Yasin Özcan ve Kristjan Asllani Konyaspor Maçında Oynayacak Mı?

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda karşılaşmada görev yapacak.

9 10
Beşiktaş - Konyaspor maçının detayları - Resim: 10

Beşiktaş’ta 3 Futbolcu Ceza Sınırında
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda, gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro