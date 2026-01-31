Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Salih, Orkun, Cerny, El-Bilal, Mustafa.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR CANLI ANLATIM

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Konyaspor maçı başladı.