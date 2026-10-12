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İstanbul’da oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan saha olayı yargıya taşındı. Kocaelispor’un golünün ardından sahaya pet su bardağı attığı ve bardağın futbolcu Daniel Agyei’ye isabet ettiği belirtilen Beşiktaş taraftarı E.S. hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 11 Ekim’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Kocaelispor’un golü sonrasında tribünlerden sahaya atılan pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei’ye isabet etti. Olayın ardından Beşiktaş taraftarı E.S. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.S., bugün savcılıkta ifade verdi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, “spor alanlarında silahla kasten yaralama” suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.





