Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor’a konuk oldu.

Zorlu karşılaşmada ilk yarıda iki takımın maça kontrollü başlamasıyla düşük tempoda geçti. Beşiktaş da Kocaelispor da ilk yarıda isabetli şut bulamadı,

Beşiktaş 51. dakikada Cerny’nin kullandığı kornerden yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çeviren Agbadou ile ikinci yarıya hızlı başladı.

Kocaelispor beraberlik golü için yüklense de istediği fırsatları yakalayamadı. Öte yandan Beşiktaş da Cerny ve Olaitan ile farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaşsa da skorda rahatlama şanslarını kullanamadı.

Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede Beşiktaş sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 46’ya yükseltti.

Ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Sergen Yalçın’ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 3. maçını kazandı.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan (K), Ahmet, Balogh, Smolčić, Dijksteel, Show, Linetty, Keïta, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

KOCAELİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Kocaelispor-Beşiktaş maçı başladı.

AGBADOU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

27' Ceza sahası içerisinde Agbadou'nun şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

KOCAELİSPOR KEITA İLE GOLE YAKLAŞTI

36' Keita'nın sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ AGBADOU İLE ÖNE GEÇTİ

52' Cerny'nin kornerden ortasında Agbado kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

KOCAELİSPOR TEHLİKELİ GELDİ

61' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Balogh topu önünde bulup şutunu çekti. Top direğin az farkla yanından auta çıktı.

CERNY İKİNCİ GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

72' Oh'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cerny mutlak gol şansını değerlendiremedi. Şutunda top üstten dışarı gitti.