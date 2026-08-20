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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan başlıyor. Beşiktaş, turun ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i Tüpraş Stadyumu’nda konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Oh.

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Kalik, Baldassarra, Krekovic, Benchaib, Debeljuh.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.