UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son idmanda çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmayı kondisyon programıyla devam ettirdi.
İdmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise teknik ekibin yönetiminde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi.