UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i konuk edecek Beşiktaş, karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçı öncesi son hazırlığını tamamladı - Resim : 1

Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği son idmanda çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmayı kondisyon programıyla devam ettirdi.

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İdmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise teknik ekibin yönetiminde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi.