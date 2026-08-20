Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleye hızlı başlayarak 6. dakikada Oh, 12. dakikada ise Murillo’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, 59. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 3-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

İŞTE İLK 11'LER:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Oh.

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Kalik, Baldassarra, Krekovic, Benchaib, Debeljuh.

BEŞİKTAŞ 1-0 HRADEC KRALOVE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Karşılaşma Kauno Zalgiris'in santra atışıyla başladı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİYOR

6' Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Rıdvan Yılmaz kullandı, ön direğe koşu yapan Hyeon-Gyu Oh kafayla arka direğe vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARTIYOR

12' Rıdvan Yılmaz'dan sadece 6 dakika içinde ikinci asist...

Milli oyuncunun sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği etkili topa altıpas üzerinde dokunan Murillo, topu ağlara yolladı. Siyah-beyazlılar bu golle farkı ikiye çıkardı.

TEHLİKELİ ATAK

15' Ceza sahası iç sağında Murillo'nun penaltı noktasına yerden verdiği pasta Cerny'nin bekletmeden yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

PENALTI BEKLENTİSİ

23' Orkun ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekledi ama oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ 3. GOLE ÇOK YAKLAŞTI...

29' Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Emirhan Topçu'nun şutunu kaleci çıkardı, seken topu Oh tamamlamak istedi, fakat yine kaleci gole izin vermedi!

OH'TAN KAFA VURUŞU

38' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Cerny'nin ortasında Oh, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

İLK YARI BİTTİ

46' İkinci yarıya temsilcimiz Beşiktaş başladı.

İLHAN İLE GOLE YAKLAŞTIK

56' Temsilcimiz Beşiktaş, İlhan Fakılı ile gole çok ykalaştı. Orkun'un ceza sahası içine açtığı ortaya yükselip kafayı vuran İlhan, çerçeveyi bulamadı. Top auta çıktı.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

57' Oh ceza sahasında Rıdvan'ın pasında topla buluştu, rakip araya girdi, yıldız golcü mücadeleyi bırakmadı ve aşiline gelen tekme sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ FARKI 3'E ÇIKARIYOR

59' Orkun Kökçü penaltıyı gole çevirdi, Beşiktaş farkı 3'e çıkardı: 3-0

DUŞAN VLAHOVİC OYUNA DAHİL OLUYOR

60' Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh kenara geldi, yeni transferlerden Duşan Vlahovic siyah-beyazlı formayla ilk kez sahada. Olaitan'ın yerine ise Amir oyuna girdi.

VLAHOVİC GOLE ÇOK YKALAŞTI

69' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada Vlahovic kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Svedkauskas, topu kornere çeldi.

TROSSARD ÇIKTI, RASHİCA OYUNDA DAHİL OLDU

72' Beşiktaş'ta Trossard'ın yerine Rashica oyuna dahil oldu.

4 DAKİKA UZATMA

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi

Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşma sona erdi.