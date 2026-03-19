Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ SERİYİ BOZMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Beşiktaş ayrıca İstanbul takımlarına karşı iç sahada son iki maçını kaybetti.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA ETKİLİ

Kasımpaşa, Beşiktaş’a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı. Son 5 maçta 8 puan toplayan Kasımpaşa’da Adrian Benedyczak son haftalarda ön plana çıkıyor. Polonyalı oyuncu, takımının son 7 golünün 4’üne doğrudan katkı sağladı.