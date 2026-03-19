Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan maçı hakem Batuhan Kolak yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

BEŞİKTAŞ 2-0 KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Kasımpaşa maçı başladı.

CAFU'NUN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ

9' Baldursson'un kafayla indirdiği topa ceza sahası dışında Cafu gelişine sert vurdu. Top direğin üstünden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ HYEON-GYU OH İLE ÖNE GEÇTİ

11' Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahası içerisinde Hyeoun-gyu Oh'nun yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti.

MURILLO'NUN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

14' Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde Cerny'nin pasında dar açıdan kaleyi gören Murillo'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

KASIMPAŞA'YA İKİ SARI KART BİRDEN

16' Kamil Ahmey Çörekçi'nin Hyeon-gyu Oh'a yaptığı mücadele sonrası hakem Batuhn Kolak sarı kartına başvurdu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu karara yaptığı sert itirazlar nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

BECAO HYEON-GYU OH'A GEÇİT VERMEDİ

24' Hyeon-gyu Oh çaprazdan topla buluşarak ceza sahası içerisine girmek isterken son anda Kasımpaşa savunmasından Becao kayarak yaptığı müdahaleyle topu taca göndererek tehlikeli pozisyonu önledi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUHTEŞEM GOL

45' Murillo'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada Orkun Kokçu topun gelişine nefis bir aşırtma vuruşla kaleci Gianniotis'i mağlup etti.