Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou, İstanbul’a ayak bastı. Tecrübeli futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Kendisini asbaşkan Kaan Kasacı ve kulüp görevlileri karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Agbadou, “Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gösterilen sıcak ilgiye ve sevgiye teşekkür ederim. Sahada elimden gelenin fazlasını yapacağım.” dedi.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, ardından hazır bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Kariyerinde San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton’da forma giyen Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda 18 maçta 2 gol kaydetti. Bu sezon Wolverhampton’da 17 karşılaşmada görev alan deneyimli isim, sağlık kontrolleri ve transfer müzakerelerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

KAP’A BİLDİRİM YAPILDI

Beşiktaş Futbol AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou’nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır.” bilgisini paylaştı.

