Beşiktaş, yeni kaleci transferi Devis Vasquez’in bu akşam İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Kolombiyalı kaleciyi taşıyan uçak saat 19.30’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacak. Vasquez’in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

VASQUEZ KARİYERİ

Futbol kariyerine doğduğu Kolombiya’nın Boyaca takımında başlayan Devis Vasquez, 2023 yılında Milan’a transfer oldu. Ardından S. Wednesday, Ascoli ve Empoli’de kiralık olarak forma giydi.

Empoli’den kiralık olarak Milan’a dönen Vasquez, daha sonra Roma ile bedelsiz olarak anlaşma sağlamıştı.