Beşiktaş, yeni kaleci transferi Devis Vasquez’in bu akşam İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Kolombiyalı kaleciyi taşıyan uçak saat 19.30’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacak. Vasquez’in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Devis Vasquez transferini duyurdu - Resim : 1

VASQUEZ KARİYERİ

Futbol kariyerine doğduğu Kolombiya’nın Boyaca takımında başlayan Devis Vasquez, 2023 yılında Milan’a transfer oldu. Ardından S. Wednesday, Ascoli ve Empoli’de kiralık olarak forma giydi.

Beşiktaş’tan kaleci transferi: Devis Vasquez İstanbul’a geliyorBeşiktaş’tan kaleci transferi: Devis Vasquez İstanbul’a geliyorSpor

Empoli’den kiralık olarak Milan’a dönen Vasquez, daha sonra Roma ile bedelsiz olarak anlaşma sağlamıştı.