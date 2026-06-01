Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, kadrosunda yer alan Polonyalı oyuncu Julia Szczurowska ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Siyah-beyazlı kulüp, karşılıklı varılan mutabakat sonucunda pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan sporcu ile yolların ayrıldığını resmen ilan etti.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Siyah-beyazlı kulübün resmi kanallarından "Teşekkürler Julia Szczurowska" başlığıyla yayımlanan ayrılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Julia Szczurowska'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."