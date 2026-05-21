Beşiktaş GAIN, Jonah Mathews ve Devon Dotson ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

BODRUM'DA HESAP ÖDEMEDEN KAÇTIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Beşiktaş forması giyen iki yıldız basketbolcunun geçtiğimiz hafta Bodrum'da yat kiralayıp sipariş ettikleri alkollü içeceklerin parasını ödemeden şehirden ayrıldıkları iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI YALANLADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın ve sosyal medya mecralarında, sporcularımız Jonah Mathews ve Devon Dotson ile ilgili olarak kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını hedef alan ve tamamen mesnetsiz iddialar içeren bir haber yayınlanmıştır.

Haberde ismi yer alan sporcularımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off müsabakaları öncesi üç günlük izin döneminde aileleriyle birlikte gerçekleştirdikleri tatilde tüm hizmet ve ürünlerin ödemelerini, resmi evrakları ile sabit olacak şekilde eksiksiz olarak gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna servis edilen iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Herhangi bir doğrulama süreci işletilmeden, sporcularımıza cevap hakkı tanınmadan “iddia” vurgusunun arkasına sığınılarak kulübümüzü hedef alan ve sporcularımızın itibarını zedelemeyi amaçlayan bu haberin kamuoyuyla paylaşılması, basın meslek etik ilkeleriyle çelişmektedir.

Play-off müsabakaları öncesi servis edilen bu haberi manidar bulduğumuzu, Beşiktaş GAİN Basketbol Takımımızın sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadeleyi, emeği ve kulübümüzün itibarını gölgelemeye yönelik hiçbir girişime sessiz kalmayacağımızı, gerçeği yansıtmayan bu haberle ilgili olarak ivedilikle hukuki süreç başlattığımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."