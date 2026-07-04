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Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı renklerine bağlayan Beşiktaş Fransa'dan ikinci transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ İLHAN FAKILI'NIN BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEĞİNİ DUYURDU

Siyah Beyazlılar Clermont forması giyen 20 yaşındaki genç kanat oyuncusu İlhan Fakılı'nın sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı’yı taşıyan uçak bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." denildi.

GEÇEN SEZON FRANSA LIGUE 2'DE 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2'de Clermont ile 34 maça çıkan İlhan Fakılı, 4 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.