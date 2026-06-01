Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, yarın sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek final turunda Galatasaray MCT Technic'i saf dışı bırakarak son dört takım arasına kalmayı başardı.
Ligi üçüncü sırada bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final eşleşmesinde Trabzonspor'u geçerek yarı final bileti aldı.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki eşleşmenin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.